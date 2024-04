L'esordio di Santoro. Non proprio un Putin di Salerno

La lista "Pace, terra dignità" ha l'uno virgola sei per cento, dicono le previsioni

A sinistra, dicono le previsioni, Michele Santoro esordisce nei sondaggi con l’uno virgola sei per cento. Non proprio un Putin di Salerno. E comunque. Ha rotto i coglioni per quarant’anni al giudice Falcone, per non dire dei più modesti come noi, allora finalmente cosa fa, quel genio? Esordisce.