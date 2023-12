Alla fine bastava poco per far morire il capitalismo

Ma quali lotte studentesche o grandi imprese intellettuali

Altro che Marx, Engels, le catene da perdere e un mondo da guadagnare. Altro che cento fiori fioriscano, ogni spalla un fucile, mille scuole gareggino, disordine sotto il cielo e situazione eccellente; altro che dos, tres, muchos Vietnam, che prima di tutto formare il partito, uno spettro si aggira per l’Europa, muoversi come pesci nell’acqua e se i giovani si organizzano impadronendosi di ogni ramo del sapere e lottano con i lavoratori allora non c’è spazio per il vecchio ordine ( la più cretina del mazzo, in questo caso l’ultima, appartiene sempre al compagno Berlinguer). Altro quindi che quel milione di cubi di Kubrik nello spazio di due secoli circa su cui si spiaccicarono i cervellissimi di professori come Asor Rosa e Cacciari + mille altri: è stato infatti provato che nessuna di quelle storiche parole d’ordine (l’unico a sostituirle con un ragionamento complesso e stupidino era, al solito, il compagno Berlinguer) valeva una cicca. Per spiegarci meglio. Elly Schlein guadagna ufficialmente 94 mila e 725 euri all’anno. Lordi. Lo dice lei e senz’altro è sincera. Ecco perciò: se la sua armocroma non glie ne scuce 50 mila almeno, e netti, la morte del capitalismo sta finalmente osservando la propria alba.