 La Santa Sede fa un passo verso un'accettazione più radicale della cremazione

La Santa Sede apre alla conservazione di una “minima parte” del defunto cremato, da conservare in un luogo che fu significativo per lui. Si tratta di ulteriore un passo del dicastero vaticano per la Dottrina della Fede verso un’accettazione più radicale della cremazione, vietata ancora ai fedeli poco tempo addietro e che lasciava comunque il defunto, seppur cremato, del tutto intero. Detto questo, a qualcuno tocchera dunque pur scegliere la servanda particella di un Vauro o di una Gruber, due intelligenze talmente lucide che già da pienamente integre sono la “minima parte” di forse un quarto di qualsiasi essere vivente. Potrà farcela solo un fenomeno.