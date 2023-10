L'attesa per la nuova mossa dei collettivi studenteschi radicalmente per la pace

Non condannano Hamas e restano spietati nei confronti di Israele. E ora, cosa hanno in mente?

Sta crescendo l’attesa per il momento in cui i collettivi studenteschi radicalmente per la pace, che non condannano quindi Hamas, ma restano spietati nei confronti di Israele, sostituiranno le pistolettate a piombini contro i professori e le cattedre, come sempre più spesso sta avvenendo qui e là, con i razzi forniti dai bravi compagni che contano a Teheran.