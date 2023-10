Come eliminare gli sprechi del Servizio sanitario nazionale

Se sia certo ancora non so, temo di sì, leggo comunque sul giornale che la cosiddetta “Manovra economica” pretenderebbe duemila euri a testa dagli extracomunitari arrivati senza scarpe e solo qualche dente in bocca. Duemila euri per poter accedere al Servizio Sanitario gratuito invece per tutti gli altri. Cioè. Esiste un servizio sanitario. Gratuito. Lo facciamo pagare una barca di soldi al disgraziato che viene qui perché, a casa, non vedrebbe mai nemmeno la metà di un quarto di quei quattrini. Automaticamente, però, arrivano gli sprechi. Cioè: immobiliziamo professionalità, lasciamo inerti macchine complesse appena acquistate, non ammortizziamo le spese per le nuove tecnologie e sprechiamo infinite risorse umane, lasciando inutilizzate molte capacità di cura e di recupero del malato, solo per non distribuire mazzate su mazzate sulle teste di cazzo filo Hamas curabili da un mondo già pagato.

