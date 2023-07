Il solito problema di chi sta contro Israele

Dopo essersi occupati di Ucraina, quelli che stavano con la Palestina sono tornati al vecchio arcinemico

Assomiglia un po’ a quella nuova dell’Ucraina, la vicenda ormai quasi centenaria di Israele. Israele uccide persone che stanno uccidendo altre persone per dimostrare che, essendo brutto uccidere persone, l’idea palestinista di voler cancellare una nazione, sterminandola, è in curioso ma clamoroso contrasto matematico-moral-culturale con l’uccisione di alcuni, laddove in intonata armonia con lo splendore dello sterminio. Oltreché essere, come anche un guercio, Iran o non Iran, distinguerebbe nettamente, da non poco conclamati scemi nel caso specifico.