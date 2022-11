Altro che destra e sinistra al governo. Su Israele fascista tutti d'accordo, no?

Mica quelli che imposero la dittatura, continuarono a simpatizzare per le camere a gas, e i cui allievi di oggi governano cianciando ancora di sporche razze minacciose da affogare in mare. Non loro, per carità

Quelli che fecero la guerra, imposero la dittatura, incarcerarono gli avversari, persero la guerra, continuarono a simpatizzare per le camere a gas, cianciarono in armi di razze inferiori ma i cui allievi di oggi, cambiati, certo, governano cianciando ancora di sporche razze minacciose da affogare in mare e della necessità imperiosa di usare il pugno di ferro con quattro ragazzotti che cantano e si stracannano in un magazzino. Ecco. Poi quelli che la guerra la subirono, si beccarono sei milioni di morti, l’espulsione dal mondo, furono obbligati a radunarsi in un cazzo di posto per sopravvivere, restano uno sparuto gruppetto circondato da trecento milioni di assatanati che lo vogliono tuttora sventrare eppure il quale, nell’ansia di evitarlo e di non ripassare dal lavoro che rende liberi, fa talora i suoi errori politici. Ecco, i primi no e sarà pure giusto che no, perché insomma, ma i secondi sono fascisti e razzisti senza scampo. I cui dirigenti, di sinistra, di centro o di destra che siano o siano stati, incarnarono e incarnano senz’altro il fascismo più odioso. E adesso che agli ebrei (e agli arabi che vivono volentieri in Israele) toccherà rivotare, potrete avere il privilegio di apprezzare un’altra volta il ruminare pacato ed europeo della digestione à la page. A proposito: è quando il merito viene valorizzato, vero?