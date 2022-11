Il peso dei partiti arabi sul prossimo governo in Israele

Quelle di martedì 1 novembre saranno le quinte elezioni per Israele in quattro anni e, secondo gli analisti, di fatto non sistemeranno la situazione più di quanto abbiano già fatto quelle precedenti. Quello che appare cruciale è il posizionamento degli arabo-israeliani, quei palestinesi che detengono la cittadinanza israeliana e che corrispondono a un quinto della popolazione votante del paese.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE