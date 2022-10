Greta e il nucleare, perché il global warming c'è, certo, però d'inverno va a sapere

Invito a riflettere seriamente sulla situazione in cui si trova l’Europa. Vladimir Vladimirovic non venderà nemmeno un accendisigari, ma manco di quelli mini, a chi metterà il price cap

Invito a riflettere seriamente sulla situazione in cui si trova l’Europa. Vladimir Vladimirovic non venderà nemmeno un accendisigari, ma manco di quelli mini, a chi metterà il price cap. Gazprom assicura e minaccia l’Unione europea che non sopravviverà all’inverno. Hai detto cotica. Greta Thunberg invita la decrescita felice ad attaccarsi intanto al nucleare senza troppe storie, poiché il riscaldamento globale il quale c’è, certo che c’è, e ci mancherebbe che non ci fosse, però d’inverno va a sapere. Quanto a Ilary Blasi, che conosce precisamente soltanto l’ora, Francesco Totti ha rubato pure i moon boot.