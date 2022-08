Un cambio di posto risolverebbe i conflitti, ma c'è chi continuerebbe a non capirci niente

Molte sono, ma tra le cose straordinarie una pare questa: se Israele si trovasse nella parte dell’Ucraina, mentre l’Ucraina in quella di Israele, la Russia finirebbe di rompere i coglioni in Ucraina, la Jihad, con nuove armi pesanti agli ucraini o no, di frantumarli in Israele, e gli umanissimi compagni di Amnesty International continuerebbero a non capire un beneamato cazzo né di una cosa né dell’altra.