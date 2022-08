Israele lancia una controffensiva nella Striscia di Gaza

Israele ha lanciato un’operazione militare nella Striscia di Gaza e con una serie di attacchi ha colpito diversi obiettivi del gruppo terroristico del Jihad islamico. Il gruppo aveva minacciato martedì di attaccare Israele in risposta all’arresto del suo leader nella Cisgiordania, e l’annuncio aveva causato giorni di chiusura e blocchi per la comunità nelle aree vicino al confine. Le autorità israeliane, dopo una serie di avvertimenti, avevano minacciato l’inizio di un’operazione militare contro il Jihad islamico. Questa mattina il ministro della Difesa Benny Gantz ha lanciato un ultimo avvertimento e in seguito ha annunciato l’inizio dell’operazione “Breaking Dawn”. Aerei da combattimento e droni hanno colpito sei siti e uno degli attacchi ha ucciso Tayseer Jabari, uno degli alti comandanti del Jihad islamico, responsabile di molti attacchi contro i civili in Israele. L’esercito ha stimato che sono stati uccisi tra i 10 e i 20 terroristi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE