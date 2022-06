Il seggio, un posto ideale per starsene un po' da soli

Photo by Element5 Digital on Unsplash

Votando ho trovato l’intimità che cercavo. Soltanto in quel deserto, solo con me stesso e con i miei pensieri, ho potuto confessarmi. Su cosa penso di Repubblica, ovviamente

Volevo starmene un po’ solo: quale posto più isolato che andare al seggio per votare cinque Sì? E sono andato. Ho trovato l’intimità che cercavo. Soltanto in quel deserto, solo con me stesso e con i miei, chiamiamoli, pensieri, ho potuto confessarmi: conservavi una generica stima per Maurizio Molinari. Vero? Lo credevi perfino in confidenza con alcuni Servizi, degenerati quanto preziosi. Ti era poi toccato notare, grazie a un suo onesto dipendente chiamato Bei, e grazie a cinque No sui referendum sparati in prima pagina, come, più che per i Servizi, Molinari fosse portato per i servizietti.