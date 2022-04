Grazie all'Anpi gli unici antinazisti rimasti siamo noi. E comunque non basta

Non vi sembra strano che in Israele siano ricominciati gli attentati e che l’islam delle meritorie persone che vorrebbero rappresentarlo, e ci riescono pure, ricominci a tagliare gole ebree?

Strano, no? Che situazione paradossale! Non vi sembra paradossale che in Israele siano ricominciati gli attentati e che l’islam delle meritorie persone che vorrebbero rappresentarlo, e ci riescono pure, ricominci a tagliare gole ebree? E che le gole ebree rimaste integre reagiscano per difendersi, senza troppo accelerare, mentre noi mandiamo armi all’ebreo nazista dell’Ucraina? Talché potrebbe capitare, un domani, non solo di ritrovarci alleati coi nazisti ucraini, ma, contemporaneamente, di chiedere consigli o armi ai riconosciuti nazisti di Israele? Dato che il mondo sta girando in modo talmente imprevedibile da far cacare sotto anche noi, gli unici e autentici antinazisti rimasti grazie all’Anpi?

P.s. Che se poi D’Alema, gratis, ci procurasse molte armi dalla Colombia, il ragionamento non varrebbe più?