Su D'Alema meglio correre ai ripari

Bye bye conti (milionari), per Massimo D’Alema la carriera di grande mediatore, di promotore del made in Italy, di prestigioso facilitatore, sembra segnata. Un po’ hanno concorso una certa faciloneria nei rapporti internazionali e anche una insospettabile loquacità telefonica, oltre alla tendenza a darsi da fare per troppi interessi. Il proprio, quello delle aziende italiane (lui stesso dice che a distinguerlo da Gerhard Schröder c’è che il suo impegno riguardava aziende nazionali e non estere), quello dei grandi consulenti. Non si sta così al mondo, specialmente con quel curriculum. Anche quando si presenta qualche vecchio amico imprenditore bisogna fare bene la tara, ascoltare, promettere e poi non fare. E, soprattutto, non si quantifica, certamente mai al telefono, il valore commerciale di una mediazione (dubbio atroce: ma la commessa da 4 miliardi per due sottomarini, quattro corvette, ventiquattro aerei M-346 che D’Alema ha provato a trattare con i colombiani per conto di Leonardo e Fincantieri l’Italia l’ha persa a causa di D’Alema?).

