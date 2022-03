Proposta di tregua: l'occidente provveda a estinguersi per cavoli propri

Quelli, nel loro complesso, la smettono con la fissa di esportare a tutti costi scimitarre, pappagorge segate, mutandoni di lana in agosto, e noi qualcosa in cambio vediamo di dargliela

Marina Ovsyannikova. Ci mancherebbe. Ma facciamo così, diamoci una tregua. Cioè. Quelli, nel loro complesso, la smettono con la fissa di esportare a tutti costi scimitarre, pappagorge segate, mutandoni di lana in agosto, poppanti incinte, birichini impalati, nostalgie per Pietro il Grande, per taluni Protocolli, per Rasputin, per tovarishch Kalashnikov e per le orecchie a mandorla dei Grandi Balzi in Avanti con dittatura incorporata. O se le tengano per se stessi e chi ci sta. E noi in cambio, ma con naturalezza, si procede come prima a estinguerci per i cazzi nostri: tra bambini mezzi maschi o mezze femmine (se la vedranno loro crescendo), più i mammipapi e i papimammi, più ipergender, più NoTriv, NoTap e NoTav, oltreché i grillini deficienti, stiano tranquilli i tagliagole del pianeta che ci consumeremo comunque molto in fretta. Poi, a gentile richiesta, potremmo anche chiudere con tre giri di chiave la generosissima cazzata di esportare la democrazia.