Va bene la guerra, ma una pausa minima no?

Marina Ovsyannikova. Certo. Però da troppo tempo parliamo solo della guerra. Abbiamo bisogno come dell’aria di parlare di cose più leggere, perfino divertenti, e di polemizzare, certo, ma su questioncelle da poco che, meno ne sai, più trova addirittura senso il piccolo litigio. Prendiamoci una pausa minima, rinchiudiamoci come prima nel nostro criticabile occidente. Basta, per qualche giorno, con questa barbarie di cui sai comunque troppo poco, con la Russia, Dostoevskij, Gogol, l’Ucraina, che vai a capirci, mentre le notizie si accavallano e l’unica granitica certezza resta sempre la solita: Putin merda.