Adesso anche Armeni contro Draghi?

Dice che sugli uomini ci coglie sempre. Speriamo sia vero, così siamo a posto pure con Putin

Avevo scritto che Travaglio è più stupido di Salvini. Perfino più mascalzone. Era un’impressione personale. Mi è stato fatto osservare che la cosa non aveva molto senso e non aveva aggancio con la cronaca. Ho convenuto. Poi ho visto un post: “Di Draghi non mi sono mai fidata. Anche quando tutti si fidavano. Avevo ragione. Non capisco molto di politica, niente di economia, ho una cultura media e raffazzonata, ma sugli uomini ci colgo sempre”. E se Ritanna Armeni su Putin ci ha colto, in occidente stiamo a posto.