A chi dovrebbe assomigliare Draghi, per essere il candidato perfetto per il Colle

Se Draghi, restando inappuntabile, disponesse di un appartamentino segreto mettiamo in qualche via Olgettina, vi organizzasse delle sobrie cenette, se ci invitasse di tanto in tanto una signora sotto i cinquant’anni, oppure sopra, ma di cui possa vagamente immaginare le giarrettiere, se controllasse i servizi segreti più di un vecchio collega e pure quel poco i magistrati, se apostrofasse di tanto in tanto il signor Landini con un linguaggio che non credo gli appartenga: “Scusi, sa, ma saranno tre secoli che il sindacato rompe i coglioni ai governi, e questo magari è giusto, però sono altri tre che non apre una vertenza contro il padrone per portare i nostri salari di merda almeno un metro sotto quelli tedeschi”, ecco, se Draghi un po’ fosse così, e un po’ ci facesse, poi io parlo per me, oh, ma per me, allora, come lui manco Luigi Einaudi.