Agnelli e Viperette

Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, accusato di essere del tutto consapevole delle supposte (supposte) malversazioni, falso in bilancio e altro, compiute dalla sua società, resta al momento libero. Forse sarebbe giusto anche per Ferrero

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, accusato per supposta (supposta) bancarotta e altri reati societari è stato arrestato dalla Guardia di Finanza e tradotto in carcere. Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, accusato di essere del tutto consapevole delle supposte (supposte) malversazioni, falso in bilancio e altro, compiute dalla sua società, resta al momento libero. Come credo sia giusto per lui e sarebbe anche forse per Ferrero. D’altra parte, quel profeta proprio fesso non era: “La pantera (Isaia 11,1-16) si sdraierà accanto al capretto; il vitello e il leoncello pascoleranno insieme; la vacca e l’orsa si ciberanno vicine; il leone si nutrirà di paglia come il bue”. Mai neppure si fece sfiorare la capoccia, il grande Isaia, dall’idea che i pm italiani avrebbero potuto avere l’ardire di far giacere gli Agnelli con le Viperette.