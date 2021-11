Una cosa è certa nell'affaire plusvalenze: le indagini non si fermeranno alla Juve

“Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta”. Giampiero Boniperti purtroppo non c’è più, ma il suo mantra resiste. La Juve lo interpreta anche con bulimia. Le piace esagerare sempre. Deve essere nel Dna bianconero. Perché, lo ammetteranno anche gli odiatori di professione, vincere nove scudetti di fila non è una cosa normale. Alla Juve però non piace esagerare soltanto con gli scudetti (con le Champions le va meno bene, ma non siamo qui a girare il coltello nella piaga). Secondo la Guardia di Finanza la Juve ha esagerato anche con le plusvalenze arrivando a contabilizzarne per 332.707.000 euro di cui oltre 282 milioni da operazioni con “profili anomali”. Vengono anche fatti dei nomi, portati degli esempi. Messi sotto il microscopio acquisti come quello di Aké Marley arrivato dall’Olympique Marsiglia nel gennaio 2021 per 8 milioni di euro in quello che viene definito un affare a specchio con la cessione allo stesso Marsiglia di José Alejandro Mendez per la stessa identica cifra. Curioso no?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE