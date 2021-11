Ma a chi interessa davvero la sostenibilità del calcio?

Bisognerebbe prendere appunti, studiarlo ai master di management sportivo, farlo vedere nelle scuole e nei pub, l’esonero di Ole Gunnar Solskjaer dal Manchester United. È vero, l’uomo del gol vittoria nella folle finale di Champions del 1999 sarebbe stato perdonato e applaudito anche se avesse sacrificato le primogenite di tutti i tifosi dei Red Devils sul campo di Old Trafford, ma se pensate all’imbarazzo di come la Juventus ha salutato Pirlo alla fine della scorsa stagione, capite che comunque c’è modo e modo. Nel video in cui l’allenatore norvegese saluta commosso la sua squadra del cuore dicendo che continuerà a tifarla non c’è nulla di finto. Resta il fatto che il Solskjaer è un allenatore mediocre, non è riuscito a cambiare granché di una squadra sulla carta fortissima, non le ha dato un’identità né tanto meno continuità, alternando vittorie incredibili a sconfitte pietose. Soprattutto, e allo United la cosa conta, non ha vinto niente.

