Mai più nomi spettacolari appiccicati alle inchieste

Anm e giornali hanno già concordato un solo titolo, svelato in esclusiva, da usare in tutte le occasioni. Forse un po' volgare ma efficace, sostituirà Mani Pulite, Vallettopoli e simili

La giustizia non è una fiction: verso l’addio perciò, grazie alla meritoria decisione della ministra Cartabia, ai nomi spettacolari appiccicati come luminarie a tutte le inchieste delle Procure. Mai più Mani Pulite, Why not, Aemilia, Poseidone, Vallettopoli, Vipgate, Savoiagate o Mafia Capitale. L’Associazione nazionale magistrati e le direzioni dei giornali hanno peraltro già concordato che un solo titolo, e sopra tutto asettico, verrà utilizzato d’ora in poi per qualsivoglia inchiesta: “A ‘sto giro se inculamo questo/i”.