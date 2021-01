Esempi di civiltà e no

C'è un posto che ha pagato il vaccino anti Covid al doppio degli altri, e che fa un milione di somministrazioni alla settimana. E ce n’è un altro i cui rappresentanti più stimati sono rinchiusi in carcere, poiché hanno fatto stragi nel posto detto sopra

C’è un posto che ha pagato il siero contro la pandemia al doppio di altri per proteggere i propri cittadini. C’è un altro posto dove i generosi aiuti dall’estero vengono tuttora utilizzati (aperta parentesi, tuttora, chiusa parentesi) per comprare missili utili a cancellare il posto precedente. C’è un posto dove si fanno un milione di vaccini a settimana, dove si pungono culi di giorno e di notte, il quale costituisce un esempio di civiltà per il mondo intero. E ce n’è un altro i cui rappresentanti più stimati sono rinchiusi in carcere, poiché hanno fatto stragi nel posto detto sopra, ma vengono curati, e giustamente, nello stesso modo di quelli che loro stessi accopperebbero di nuovo domani. C’è un posto dove si vuole vivere. Un altro i cui capi spingono i loro fratelli a morire. Del primo posto si parla poco, in Europa. Lo si fa malvolentieri. Pensare tra l’altro che manco esiste un Renzi, nel primo posto. Vabbé, avrà stato Netanyhau.

