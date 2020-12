Boris, che film

Il curriculum di castronerie del premier britannico (con tanto di furto ai suoi concittadini)

E sarà pure perfida, Albione, però che cazzo, uno come Boris Johnson? Che la porta fuori dall’Europa per pura nostalgia di un gruppazzo di babbioni tory ancorati ai tempi in cui trattavano direttamente con Bismark? Uno che il Covid non c’è, invece c’è, se lo piglia, fortuna che guarisce, poi guarisce di meno il popolaccio, allora lui sganassa davanti al mondo che la prima a fare il vaccino è l’Inghilterra, “grazie alla Brexit”, peccato soltanto che il vaccino sia prodotto con fondi europei e da scienziati tedeschi di origine turca? Uno che sembra Churchill nella variante del dramma e della farsa?

Pubblicità

Con i camion bloccati sulle candide scogliere – è il no deal bellezza – con Londra a rischio fish and chips, e quello che chiama la Merkel per farsi raccomandare alla von der Layen manco fosse la mezz’ala di Perugia voluta dalla Juve? Che schiera quattro navi da guerra contro i pescatori danesi di capesante mentre nel tunnel, intanto, Macron lo tampona e lo ritampona? Uno che fotterà agli inglesi 77 miliardi di euro (questo mi dicono gli economisti) per parare il proprio culo di cavaliere con i culi dei suoi? Ma finiamola, su. Se avessi l’Ordine della Giarrettiera lo presterei ad Augias. E lord Corrado, senza meno, in testa glielo tirerebbe.