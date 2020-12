Il vaccino e i conti dell'indignato

Dopo il vaccine day, sui social è tutto un fiorire di matematici sdegnati in cerca di numeri indecenti. E chissà la sorpresa quando scopriranno il risultato

L’efficienza del governo sulla distribuzione, quella la vedremo da domani. Quanto a ieri o a oggi, stando a ciò che si legge sui social, metti che un tipo molto, moltissimo indignato, prenda le poche migliaia di fiale arrivate in Italia nel primissimo momento; consideri poi le centinaia di migliaia arrivate già ieri in Germania; che annoti i 60 milioni di italiani e gli 80 di tedeschi; che si appunti la quantità spropositata di carabinieri di scorta ai pullman coi vaccini tricolori; e metti poi che, mentre via via l’incazzatura gli monta, e gli monta, e gli stramonta, quello stesso indignato faccia la somma di tutte quelle cifre indecenti, ecco allora che il risultato potrebbe rivelargli come il coglione sia 1: lui.

