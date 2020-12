Il brillantissimo uomo di governo (a modo suo)

L'imperdibile intervento di Bagnai al Senato e i suoi fantasiosi paragoni

Per la serie: “Uomini di governo”, assolutamente imperdibile ieri Alberto Bagnai, il brillante senatore della Lega: “In un afflato europeista, il 1° settembre 1939 la Germania invase la Polonia perseguendo a modo suo, diverso nelle forme ma non nella sostanza, l’obiettivo di una unificazione del Continente a suo uso e consumo”. Molto ragionevole, molto giusto. Non si poteva dire meglio. E per di più vigliacchetta questa Merkel la quale finge di non sapere che, laggiù in Israele, oltre sei milioni di ebrei si vaccinano pure.

