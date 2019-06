Zaia, il leghista civile

Luca Zaia, presidente del Veneto nonché trionfatore delle Invernali a Cortina, sembra tutt’altro che barbaro, è leghista civile, per bene, con il quale discutere è un piacere. Ne abbiamo avuto conferma di recente da quotidiani assai autorevoli. E’ così diverso da Salvini, Zaia, che vorrebbe dirgli di tutto a proposito della Sea Watch. Lo ribalterebbe. Ribalterebbe gli hater. Accoglierebbe. Sarebbe elastico. S’intuisce pure dallo sguardo che tiene: franco, filato. E’ che non può. Sarà a Bormio la discesa, dove in pratica si scende dritti. A lui, questa la sua condanna, toccherà sempre lo slalom speciale.