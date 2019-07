Lettera dai cittadini di Lumezzane

Riceviamo e volentieri pubblichiamo.

“In quanto cittadini di Lumezzane (Bs),nonché titolari di piccole aziende di autotrasporto, siamo rimasti offesi dal volgare razzismo esibito dalla Chino Color srl nel pretendere di non volersi avvalere di consegne “effettuate da uomini di colore, indiani, pakistani o simili”. Questa è una vergogna che ci offende e offende tutti. Come italiani, come lumezzanesi e come imprenditori nemici giurati del razzismo, noi possiamo testimoniare che i nostri collaboratori di colore, indiani, pakistani o simili, sono ottime persone, collaborative, oneste, svolgono benisssimo il lavoro e, sia detto a loro maggior onore, li paghiamo la metà”.