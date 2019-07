In Italia si parla di legge (ed è una novità)

La legge dice questo, no, la legge dice questo, ma neanche per sogno, l’articolo 24 al capoverso 7 del paragrafo 3 recita così, per la verità cosà, però intende questo, in verità tutt’altro, e il diritto d’approdo, e il diritto del confine, e il diritto in Tunisia, mentre d’altronde quel comma in Olanda, e insomma non capitava da trent’anni di avvertire, nel paese del vaffanculo prima e poi vediamo, un così benemerito attaccamento alla forma della legge quando si tratta ‘stavolta, e poi sta tra l’altro sul tavolo da pranzo, della puzza che monta quando lo stronzo c’è.