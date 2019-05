Dimentichiamoci pure di Napoleone sconfitto ad Auschwitz, di Pinochet dittatore del Venezuela, i Mille sbarcati a Quarto, Toninelli avanti e indré per il traforo del Brennero, Newton che la mela se la mangia e l’infinita quantità di cazzate messe insieme alla velocità della luce dai cari leader. Quelle dopotutto erano niente. Leggo piuttosto di un Consiglio dei ministri convocato (sic!) su “Varie ed Eventuali”. Ma se qualcuno di quei deficienti avesse firmato per la Via della seta confondendola col cotone? Che andiamo a votare per l’Europa poi ci tocca l’Alabama?