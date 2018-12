L'età biologica di Di Maio

E’ diventato ufficiale con la definitiva parola del Congresso nazionale della Società italiana di gerontologia e geriatria: si raggiunge l’anzianità soltanto dai 75 anni in su. Ma meglio ancora, hanno affermato gli studiosi. Un settantacinquenne di oggi ha la stessa forma fisica e cognitiva di un individuo che aveva cinquantacinque anni nel 1980. Un sessantacinquenne dei nostri giorni, la stessa di un signore che aveva 40-45 anni appena trent’anni addietro. E un quarantenne di adesso si ritrova in pratica nella condizione di un diciottenne di allora, poi via così, a scendere. Detto in altri termini. Leader di governo a 32 anni, è da ieri provato anche scientificamente che, con Giggino Di Maio, la proverbiale raccomandazione di cautela ha preso corpo nel suo contrario: amm rat a pucchiacca in mano ’e creature.