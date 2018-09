Rimedi antichi contro grillini moderni

Che uno si raccomanda: attenzione agli equivoci, coi babbei di Giggino soprattutto, che già capiscono poco. E nessuno lo ascolta. Bon. “Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano; benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano; a chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l’altra; a chi ti leva il mantello, non rifiutare la tunica; dà a chiunque ti chiede, e a chi chiede del tuo, non richiederlo”. Vero che sembra Pigi? Ciccia, era il Nazareno.