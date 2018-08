Vorrei, per quanto possibile, venire per una volta incontro a Papa Ciccio. Sua Santità ha chiesto scusa per otto piccoli irlandesi vittime dell’abuso dei preti. Bon. Non so se sia informato del fatto che, nella nostra Italia, pochissime centinaia di laici assatanati ci stanno, piccoli o meno piccoli, sodomizzando in sessanta milioni.