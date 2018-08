Casting per intervista al Corriere

Ora lo cerco. Cerco qualcuno di peso che sia grillino senza darlo a vedere, leghista ma fino a un certo punto, che non ami la democrazia ma ne esalti le forme, uno con modi spicci, però non troppo, con qualche capacità discorsiva, un forte senso per il moralismo esibito, con un alto disinteresse per i deboli, dissimulato in ogni caso dietro una passione dichiarata per gli stessi e che sia fornito di relativa sicurezza nell’analisi. Bon. Appena lo trovo, chiedo al Corriere della Sera del direttore Fontana se preferisce fargli un’intervista estremamente professionale o direttamente un pompino.