La verità sul Pd e l'Internazionale socialista

Dunque, se ho capito bene. Martina, del Pd, ha incontrato Sanchez, socialista spagnolo, perché, facendo il Pd parte non dell’Internazionale socialista, bensì del Partito socialista europeo, ha intenzione di dare vita a un altro grande rassemblement progressista europeo, vale a dire a un rassemblement internazionale, e contemporaneamente socialista, ma non internazionale-socialista, per fermare, con questo nuovo strumento, socialista sì, ma non direttamente previsto dal Partito socialista europeo, se no che si sarebbero visti a fare, e ovviamente nemmeno dall’Internazionale socialista, dato che con essa non hanno a che fare né il socialista Martina, né il socialista Sanchez, l’ondata populista antisocialista alle elezioni europee di maggio.

D’altra parte Renzi, che è del Partito socialista europeo, e finora è socialista come Martina, ma non dell’Internazionale socialista, cioè di nuovo come Martina, non è d’accordo con Martina sul rassemblement, dato che Martina lo vorrebbe socialista e europeo, il rassemblement. Mentre Renzi vorrebbe un rassemblement con Macron, che non ricordo ora se sia stato nell’Internazionale o nel partito socialista europeo, e il quale comunque è un ex socialista europeo che internazionale senz’altro è rimasto. Staremo a vedere. Oh! E mi riscuso per il grave errore di ieri. Stavolta, almeno, è tutto chiaro.