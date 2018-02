Per Bertolaso il fatto non sussiste

Bertolaso assolto perché il fatto non sussiste. E nemmeno una testa calda che proponga per i noti giornalisti di Corriere, di Repubblica e del Fatto, non si dice la galera, quella manco a un cane, ma nemmeno una blanda reprimenda per “pompino premeditato al pm”. Visto che il fatto qui sussiste, accidenti se sussiste. Oppure qualche influente produttore di giustizia, messo di fronte a una ventilata riluttanza sul pompino, vedi mai, o a taluna ritrosia dei colleghi in difesa strenua della propria dignità, che anche qui vedi mai, minacciò di estrometterli dal munifico e ventennale cast di “Un posto al sole”? #youtoo