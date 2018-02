Ecco come farà Berlusconi a espellere 600 mila clandestini

Ma ragionate, per una volta. Ditemi voi se un tipo come l’Amor nostro, anzi amorissimo, che aveva 35 mila rughe e non ce n’ha più una, manco un dente e ne esibisce 94, con un capello solo, ma nerissimo, e trenta centimetri per quaranta, settantaquattro ville con centocinquanta saloni degli specchi, seicento salotti tra gialli e azzurri, centosessanta saune, tremila stanze con almeno quattromila bagni en suite, tre miliardi di piante esotiche, ottocento piscine, centocinquanta aerei, ottomila elicotteri, seicento automobili nessuna delle quali con cilindrata inferiore agli ottomila, ditemi voi se uno con alcune centinaia di canali televisivi e di radio libere, di domestici, di guardie del corpo, con svariati miliardi di alimenti da pagare ogni minuto secondo, duemila clarisse come zie, tavoli per le cene con non meno di trecento posti, duecentonovanta dei quali, altro che quote rosa, riservatissimi, più tremila valvassini nel ducato, Brunetta escluso, e qui mi fermo, ecco, dite un po’ voi se un tipo così potrebbe mai espellerne meno di seicentomila al colpo.