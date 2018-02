L'archiviazione di Gad Lerner

"A scanso di equivoci, meglio scriverlo in anticipo sui risultati elettorali. Comunque vadano le percentuali, e senza rancore, archiviare la leadership di Matteo Renzi per il centrosinistra è diventata una stringente necessità. Meglio per tutti, anche per lui”. Che si vedrà. Ma non è privo di interesse questo appunto di Gad Lerner vergato senz’altro, com’è tipico degli animi limpidi, a prescindere dai sondaggi e dall’aria che tira nei circoli rigorosamente in tweed. Con altrettanta franchezza, e a scanso di equivoci, meglio scrivere in posticipo anche quest’altro. Comunque fossero potute andare le percentuali, e senza rancore, la leadership di Giuliano Pisapia per il centrosinistra (“Lasciatevelo dire: Pisapia sarà il nuovo Prodi. Non è solo questione di fisiognomica, c’è il profilo culturale, la caratura morale e anche la qualità politica che mi spingono a questo paragone, è l’unico che saprà allargare il centrosinistra”), più che stringente necessità già è divenuta impalpabile souvenir. Meglio per tutti, anche per Pisapia. E per il suo assai arguto consigliere politico altresì. La cui barbera, mai che me ne mandi una cassa, resta comunque eccellente.