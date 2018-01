Berlusconi è insuperabile. Anche nell'essere genitore

Bella intervista, grande Cerasa. Elezioni. Tattica. Strategia. Statismo. Statista. Perché girala come ti pare, ma L’Amor nostro è nostro, non c’è niente da fare, è insuperabile, imbattibile, inarrivabile. Renzi ce la potrà fare? Certo che sì. E però: “Essere genitori, lo dice un padre di cinque figli, e nonno di undici meravigliosi nipoti, è l’esperienza più bella della vita. Bisogna riscoprire il valore del ruolo di genitore che i modelli culturali dominanti hanno messo in crisi: crescere i figli, educarli, indirizzarli, valorizzandone la personalità e la capacità di scelta…”. Raccomandando loro: “L’importanza stessa (non si capisce poi perché il Direttore abbia censurato questo passaggio) del preservativo. Dimostrata, profilattica, precauzionale. Per quanto non possa nascondervi, figlioli miei, che senza non avete idea”.

P.s. E’ chiedere troppo che il presidente Mattarella mostri uguale franchezza sulla protezione giurataci-si-mi, dal Cazzone d’Italia?