Per trovare refrigerio dalla canicola non pensate di tornare a Tiberis, la spiaggia sul Tevere ormai abbandonata da tutti tranne che dai topi. Le soluzioni per ridurre il caldo in città possono anche essere strutturali. Esistono coperture per terrazzi che limitano l’assorbimento di energia solare, riducono le isole di calore urbano e il disagio estivo negli edifici. Sono pellicole che non assorbono i raggi del sole ma li riflettono e così possono contribuire al raffreddamento urbano.