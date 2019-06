Cosa può copiare la Raggi da Jesolo

La spiaggia sul Tevere, Tiberis, l’anno scorso è stata un flop. Era di non facile accesso, calda e un po’ sporca. Una trovata pubblicitaria riuscita male. Si può fare di meglio per aumentare l’appeal di una giornata al fiume. Prendere esempio da Jesolo, sulla laguna veneta, dove presso lo stabilimento Manzoni sono stati installati per la prima volta in Italia ombrelloni apribili a distanza per mezzo di una app e alimentati a energia solare. Almeno ci sarebbe un motivo per andare, la curiosità.