Prepararsi all'impatto

Il servizio pubblico può essere pericoloso. Venire investiti da un autobus non è una fantasia in questa città, è successo a Corviale la settimana scorsa. È consigliabile dotare i cittadini di giubbotti con airbag interni che si gonfiano in caso di urto, di uso comune tra i motociclisti, magari da offrire in prestito presso le banchine Atac. Di modelli ne esistono a iosa, sono disponibili anche su Amazon. Si trovano anche nella modaiola versione gilet giallo.

Clicca sull'immagine per leggere tutti i consigli di VIRGINIA #compracequesto