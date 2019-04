Robocop a Roma

Rivolte nelle strade a Torre Maura. La situazione è orwelliana o quasi. E allora completiamo l’opera. L’israeliana Roboteam costruisce il Tigr (Transportable interoperable ground robot) un robot militare (80 kg) in grado di gestire pacchi sospetti, materiali pericolosi e raccogliere informazioni. Ha anche capacità avanzate di osservazione diurna e notturna per sorveglianza. Non bisognerà andare lontano per vederlo. Roboteam collaborerà con l’italiana BMD per fornire ai Carabinieri 40 sistemi Tigr.