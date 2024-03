Leggere Pontiggia è un vero balsamo

Era il 1992 e in "Le sabbie immobili" l'autore come in un block notes raccoglieva i suoi pensieri scettici e vigili, lasciandosi andare a un esercizio di intelligenza involontaria

Poche letture balsamiche come “Le sabbie immobili”, un Giuseppe Pontiggia di trent’anni fa, cahier de vengeance contro tutta la banalità, anzi, contro tutta la banalité colta e superciliosa, che più supericiliosa è e più comica risulta. Per lo meno adottando il criterio pontiggiano, secondo cui la cosa più ridicola è l’identificazione col proprio ruolo – “il colonnello che dorme in divisa”, come disse anche Eugène Ionesco in una chiacchierata del 1966 con Claude Bonnefoy.