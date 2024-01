Paolo Volpini, il funzionario scrittore che possedeva un unico linguaggio

Nel secondo Dopoguerra, Adriano Olivetti offrì alla cultura italiana un’idea, una pratica e un sogno: suggerì cioè che fosse possibile innestare l’industrializzazione e il progresso tecnologico sul terreno di una comunità compatta e organica, in una città umanistica in grado di mantenere i secolari caratteri nazionali (stravolti invece quasi dappertutto con il boom). Tre degli intellettuali che arruolò nella sua impresa, quest’anno compirebbero un secolo: Ottiero Ottieri, Giovanni Giudici e Paolo Volponi. Ma solo Volponi raggiunse le massime cariche dirigenziali; e pur tra scontri e dimissioni, conobbe molte altre stanze del potere (Fiat, Rai, Parlamento). Il caso è eccezionale, per uno scrittore di prima grandezza, e ancor più per un uomo che nelle occasioni letterarie come in quelle politico-economiche sembra possedere un unico linguaggio: un linguaggio in cui, come già in Rebora, una sorta di satura allucinazione percettiva si mischia a una retorica da funzionario o da scienziato e a una poesia materica, farraginosa, non poi così distante dalle elucubrazioni parodicamente leonardesche e vichiane di certi suoi personaggi intenti a elaborare programmi del tutto sproporzionati al contesto.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE