Scorrono sinuosi i libri di Lawrence Osborne, tra atmosfere decadenti, giovani espatriati viziatissimi, cacciatori di avventure, Martini cocktail, completi bianchi di lino leggeri e cadaveri, che di colpo fanno il loro ingresso in scena. Così, all’improvviso, come se nulla fosse, che ci si trovi tra i casinò di Macao, in lussuosi palazzi di vetro a Bangkok, in delle case vacanza su alcune isole greche ultra chic o in qualche polverosa strada del Marocco. In Java Road, ultima fatica letteraria del nostro affezionato appena arrivata sugli scaffali delle librerie per Adelphi, siamo a Hong Kong, in un recente passato (forse il 2019), che profuma di disordini, gas lacrimogeni e regimi oppressivi. Un luogo dove è facile incontrare insospettabili vicini di casa vagare durante la notte “in canottiera bianca e con un coltello da macellaio in pugno” o osservare per le strade giovani incappucciati con i vestiti impregnati di cloroacetofenone.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE