Le “giovani scrittrici irlandesi” stanno crescendo. Naoise Dolan ha scritto un secondo romanzo incentrato sull’istituzione principale della vita adulta: il matrimonio. Sposarsi, restare all’interno dei bordi di una società ancora basata sulla famiglia, continua ad avere senso per gli attuali trentenni. I personaggi de La coppia felice (Blu Atlantide) provano a dare una forma nuova, effettivamente fluida, a un’istituzione vecchia. Eppure continuano a cercare nel matrimonio quella che sembra la sua essenza atavica: un desiderio di sicurezza, un mutuo accordo per migliorare il proprio status sociale: “Senza di te, Celine apparirebbe come una mattoide fatta e finita. Un lavoro per modo di dire, zero vita sociale. Ma con un bel maritino affidabile, è soltanto un’eccentrica”, dice l’ex fidanzata di Celine. Celine che si sta per sposare con Luke, che ha a sua volta alle spalle una storia ingombrante con un uomo. “E Celine ti dà prestigio culturale. Senza di lei, la tua vita appare arida”. Lui è un giovane manager, lei una pianista. I rispettivi ex, Archie e Maria, mettono in luce le incoerenze, la pigrizia relazionale dei protagonisti: Luke e la sua inerzia, la patologica passività affettiva del maschio. Celine che ha ereditato da un’altra generazione di donne la capacità di vedere solo quello che fa comodo vedere, e ne è acutamente consapevole – “Libri in cui le donne escono con gli uomini o li sposano (378); libri in cui le donne escono con le donne o le sposano (0)”. Ha senso restare in questa coppia, nell’istituzione, nella comodità dei ruoli tradizionali di moglie e marito? Ammesso che la situazione sia comoda: Luke soffre per le proprie bugie forse più di Celine, che ha in mente soprattutto la musica, che è per lei una forma di dissociazione appresa nell’infanzia e messa a frutto in una carriera promettente. Ma La coppia felice è un romanzo maturo anche dal punto di vista stilistico e di costruzione, compattato attorno a un evento che non sappiamo se accadrà. Il primo romanzo di Dolan, Tempi Eccitanti (Blu Atlantide), raccontava “l’amore tossico” senza nessuna delle categorie di giudizio che abbiamo imparato a odiare (narcisismo, gaslighting e la stessa parola tossico) e si addentrava nello squilibrio di potere in modo candido e spiazzante. Ma questo romanzo rappresenta una crescita evidente, un’ulteriore conferma che quella irlandese e femminile è tra le correnti più significative della letteratura contemporanea in lingua inglese.

