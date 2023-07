Tutto Martin Amis in un'opera che è pura e semplice Letteratura

Nel primo capitolo, che si intitola “Preludio” (ma avrebbe anche potuto chiamarsi “Come va?”, “Welcome!”, o “Sulla porta”), il lettore de “La storia da dentro” (Einaudi) viene accolto in casa Amis dall’autore in persona. Sembra di vederlo: faccia un po’ lucida da dandy non persuaso, lo sguardo di uno che si è svegliato così e così, la bocca labbruta e pigra, i polsini slacciati sotto la giacca. Martin Amis, lui: il Piccolo Keith, il grande Genio. Ed è lì che accoglie, chiacchiera e fa gli onori di casa, offre un whisky, si qualifica come genitore permissivo, dichiara che lo scrittore è solo uno che fa la stessa cosa per quarant’anni (Philip Roth era della stessa opinione, vedi la storiella delle frasi da girare e rigirare), infine proclama Nabokov suo eroe. Ma tutto questo è solo un gioco, un artificio, perché la realtà è un’altra: la sala in cui sei ospitato non è quella di casa Amis, ma della Letteratura. Tutto, tra queste pagine, è Letteratura. Ne ha il respiro, il passo, il tono. Difficile chiedere di più a uno scrittore o a un libro. Te ne accorgi dopo mezzo paragrafo. Letteratura.

