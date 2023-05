Il “vaso di opinioni senza opinione” del sempre attuale Renzo Paris

È in libreria, edito da elliot, “Poesie 1968-2022”

A vent’anni, i poeti italiani della generazione del ’68 si sono dibattuti tra il rifiuto della letteratura, in nome della teoria o della prassi politica, e il suo recupero in chiave di confessione al tempo stesso culturalista e neonaif. Passato l’anno fatale coi suoi strascichi, hanno avvertito a volte un famelico “bisogno di poesia” – ma di una poesia che dopo la morte novecentesca sembrava poter rinascere in qualunque forma, o meglio senza forma: la sua irrilevanza stimolava infatti gli arbitri di una scrittura destinata a restare tanto più privata quanto più insisteva sulla dimensione pubblica e magari performativa.