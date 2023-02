La recensione del libro di Stacey Halls edito da Neri Pozza, 327 pp., 19 euro

Ruby May è una giovane bambinaia appena uscita dal Northern Institute, una prestigiosa scuola che insegna alle donne a prendersi cura dei figli degli altri. Ruby May ci sa fare con i bambini, ha sempre dovuto accudire i suoi fratelli e soprattutto sua sorella Elsie, che da piccola dormiva dentro il cassetto di un comodino perché non c’erano letti a disposizione in casa. Sono gli inizi del Novecento e la signorina May è una delle allieve migliori del corso: nelle case in cui ha prestato servizio non ha mai conosciuto riposo. I giorni liberi inducono a pensare e pensare a volte non aiuta. Meglio le lacrime di un neonato. Non è solo la vocazione a renderla una buona bambinaia. Un giorno, la direttrice dell’Istituto le propone di andare a lavorare per una famiglia dello Yorkshire con quattro bambini, un impegno gravoso. La ragazza accetta senza battere ciglio ed è così che conosce i signori England e la loro casa sperduta in cima a una collina. Comincia così Mrs England, il terzo romanzo di Stacey Halls, già paragonata nel Regno Unito all’indimenticabile Hilary Mantel. Pur essendo un’opera di fantasia, la protagonista della storia è ispirata a Ruby Browne, una ragazza che venne gettata in un fiume insieme alla sorella dal padre Charles. “La nostra direttrice afferma che il materiale su cui lavoriamo è più fine della tela e più bello del marmo, e che non c’è missione più importante che plasmare un individuo facendone un buon essere umano”. Sono queste le parole con cui Ruby si presenta al suo nuovo padrone di casa, Mr. England. Non esistono famiglie perfette, quando le case sono grandi e maestose gli scheletri nell’armadio sono tanti e di grande spessore. Questo è stato uno dei primi insegnamenti del Northern Institute, la ragazza osserva con interesse e imbarazzo ciò che accade nella sua nuova casa, tanto grande quanto cupa. La minaccia sembra essere incombente e Mrs England, la padrona di casa, la madre dei bambini, sembra non essere per niente attenta alle sorti dei suoi figli, né felice di vederli anche solo una volta al giorno. La signorina May e la signora England hanno più o meno la stessa età e tra loro si instaura un rapporto ambiguo; curiosità, astio, invidia, risentimento, ricerca di aiuto. Entrambe hanno segreti da nascondere, uomini che hanno loro rovinato la vita, un passato da cui è impossibile affrancarsi. Scoprendosi complici, troveranno una via di fuga e di salvezza.

